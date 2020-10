Indoorspeeltuinen uitgestorven door coronamaatregelen: 'Dit is bizar'

Ruim tweeduizend vierkante meter aan speeltoestellen en amper een kind dat er gebruik van maakt. Door het opgelegde maximum aantal van dertig personen inclusief kinderen is het sinds vorige week doodstil in de normaal bruisende indoorspeeltuinen in het land.

“Als de online reservering vol is, komen gezinnen toch even een kijkje nemen. Als ze vervolgens een lege speeltuin zien dan is ‘vol’ niet uit te leggen”, vertelt Jeroen Horbach, directeur van keten Ballorig aan Hart van Nederland. Met als gevolg dat medewerkers van de binnenspeeltuin Ballorig al enkele keren zijn uitgescholden door boze ouders. “Dan staan er huilende kinderen aan de kassa en ouders die niet snappen dat wij ook alleen de regels van de overheid opvolgen.”

30 mensen toegestaan

Tot vorige week dinsdag mocht Horbach 270 personen toelaten in zijn vestiging in Beverwijk en nu zijn dat er nog maar dertig. “En dat is inclusief kinderen. Net nu ons belangrijkste seizoen met herfstvakantie begint.”

Op sportclubs, op feestjes thuis en in zwembaden worden de kinderen onder twaalf jaar niet meegerekend bij het maximaal aantal bezoekers, stelt Horbach. Bij hem wel en dat vindt hij ongelofelijk. “Er is hier ruimte genoeg om alle maatregelen te hanteren. Deze vestiging is bijvoorbeeld 2500 vierkante meter. Als wij tien ouders en twintig kinderen toelaten dan heeft elke ouder 250 vierkante meter bewegingsvrijheid. Dat is toch bizar?”

Daarom doet Horbach door middel van een petitie beroep op politiek Den Haag. “Wij willen dat de noodverordening van binnenspeeltuinen wordt herzien en dat er met de branche een gesprek komt hoe wij op een verantwoorde manier meer jonge gasten mogen ontvangen”. De petitie is in één dag tijd al meer dan 6000 keer ondertekend.