Indisch monument Den Haag dag voor herdenking beklad: 'We zijn geschokt door deze laffe actie'

Het Indisch Monument in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag beklad. De actie is opgeëist door de actiegroep Aliansi Merah Putih (de rood-witte alliantie). Het is een dag voor de nationale herdenking, die zaterdag plaatsvindt. “We zijn geschokt dat deze laffe actie heeft kunnen plaatsvinden”, aldus een woordvoerder van de Federatie Indische Nederlanders (FIN) tegen Hart van Nederland.

Op het monument staat onder andere ‘kami belum lupa’ (wij zijn het niet vergeten) en ’17/08/45′. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de onafhankelijke staat Indonesië uit. Hij werd de eerste president van het land.

‘Luister naar de Indonesische stemmen’

De actiegroep wil dat er naar de “Indonesische stemmen wordt geluisterd”. Op hun Facebookpagina schrijven ze: “Jarenlang is er kritiek gegeven dat de Indië herdenking een racistische herdenking is. Het perspectief van Indonesiërs wordt echter nooit betrokken bij het maatschappelijk debat”.

Ze willen daarbij gerechtigheid voor de “wandaden gepleegd tijdens de illegale Nederlandse bezetting van Indonesië”. Na de onafhankelijkheid hebben Indische mensen hun koloniaal verheerlijkende verhalen meegenomen naar Nederland”.

‘Niet verrast’

Vrijdagochtend zijn schoonmakers druk in de weer om het monument in de Scheveningse Bosjes schoon te spuiten. Zaterdag vindt er de nationale herdenking plaats. Vanwege de coronamaatregelen heeft de herdenking dit jaar geen openbaar karakter. Slechts een beperkt aantal genodigden zal aanwezig zijn.

De woordvoerder van de FIN zegt dat, naast dat ze geschokt zijn, ze niet “verrast” zijn dat dit is gebeurd. De actiegroep heeft eerder namelijk ook het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Haagse Hofvijver beklad met de tekst ‘Fuck VOC’. Hij was een van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, een Nederlandse handelsonderneming die het monopolie had op de overzeese handel.

Bewaking

“Toen dat is gebeurd, hebben ze gedreigd dat ze het weer zouden doen bij het Indisch Monument. Wij waren dus niet alleen bang dat het zou gebeuren, maar er waren ook concrete aanwijzingen”, aldus de woordvoerder van de FIN. Hij geeft aan dat de autoriteiten toen gewaarschuwd waren. “Kennelijk was er geen permanente bewaking, maar dat eisen wij nu wel.”

De woordvoerder van de FIN zegt dat hij er niet aan moet denken dat het komende nacht weer gebeurd en dat ze het monument moeten schoonmaken op de dag van de nationale herdenking. “Dit zal niet de laatste keer zijn. Er moet echt een structurele oplossing komen. Dat monument zal een doelwit blijven.” Later op de dag gaat de FIN aangifte doen bij de politie.

Lees ook: Opnieuw monument in Amsterdam beklad met rode verf, ‘next stop: Coentunnel’

Eerder dit jaar werd ook het Monument Indië Nederland in Amsterdam Oud-Zuid beklad.