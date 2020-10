Oorlogsmuseum in Ossendrecht leeggeroofd: ‘Het voelt alsof je oom of tante is overleden’

Het Oorlogsmuseum in Ossendrecht is bestolen. Volgens eigenaar Jan de Jonge hebben de dieven voor “tonnen, richting een miljoen” gestolen. Het doet hem veel pijn.

“Ik ben 77 jaar en fanatiek verzamelaar. Ik heb me gespecialiseerd in deze collectie, dat wisten de inbrekers heel goed. Ze hebben alleen dure spullen meegenomen”, zo vertelt De Jonge aan Hart van Nederland. Het museum in Ossendrecht lag bomvol met unieke en originele spullen uit de Tweede Wereldoorlog. “Het Franse materiaal is intact, daar hadden ze geen belangstelling voor. Duits materiaal wordt internationaal verzameld. En uit de Engelse collectie hebben ze een paar dure poppen meegenomen.” Door deze selectie is hij bang dat zijn geliefde spullen naar het buitenland zijn vervoerd.

SS-uniformen

De gestolen goederen zijn onder andere SS-uniformen en aangeklede etalagepoppen. Het museum werkt met hoeken waarin scenes worden uitgebeeld. “Er is een scene van Nederlandse soldaten bij een trein, dat vertelt een verhaal over mobilisatie. Alles gaat met uitleg hier. Zo hebben we een groepje wat iets uitbeeldt, dat is totaal kapot. Uit anderen zijn twee poppen uit een groepje van 4 gestolen.”

De Jonge vertelt dat de dieven in de nacht van dinsdag op woensdag bij hen binnendrongen via de nooddeur aan de achterkant van het gebouw. Hij heeft niets gehoord, terwijl er een uitgeklede pop op vier meter van de slaapkamer lag. De eigenaar had zelf niet direct iets door. “Ik heb mijn ochtendprogramma gedaan en tussen de middag wilde ik hout halen. Ik zag een ravage. Alles was kapot. Dan kom je binnen in een hopeloze situatie.”

Veel pijn

De Jonge probeert het verdriet te verwerken. “Het is gewoon een beetje als een sterfgeval. Alsof je een naast familielid moet missen. Het doet heel veel pijn, maar ja, je kunt er niet tegen vechten. Je moet het aanvaarden.”