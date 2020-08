Grote inbraak in oorlogsmuseum Beek: 'Het hart is uit mijn collectie'

Het Eyewitness Museum in het Limburgse Beek is dicht na een grote inbraak in de nacht van maandag op dinsdag. Dieven hebben voor een ravage gezorgd in het museum en veel zeldzame museumstukken gestolen.

Museumdirecteur Wim Seelen is erg aangedaan: “Het is mijn levenswerk,” vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik mocht net pas naar binnen, want de politie heeft eerst onderzoek gedaan. Er is heel veel weg.” Onder de gestolen voorwerpen zijn zeldzame dolken, medailles, documenten en poppen in kostuum. “Het hart is uit mijn collectie,” vertelt Seelen.

‘Professionele inbraak’

De politie meldt dat ze rond 3.15 uur een melding van een inbraak kregen. Toen agenten aankwamen, waren de verdachten al vertrokken. Een voertuig van de verdachten werd achtergelaten ter hoogte van supermarkt Jan Linders, zo’n honderd meter van het museum vandaan.

Volgens Seelen gingen de dieven grondig te werk. “Ze hebben het heel professioneel gedaan. Ze hadden de weg versperd met banden en het was een enorme kraak.” Getuigen vertellen aan Hart van Nederland dat ze zes tot acht mensen met bivakmutsen op hebben gezien.

De dieven zijn via de voordeur binnen gekomen. Tekst gaat door onder de foto’s.

Bij de toegang heeft een van de dieven een pop achtergelaten.

Onder de gestolen voorwerpen een zeldzame dolk van een Duitse SS-officier, gemaakt van damaststaal.

Getuigen gezocht

Het museum is dinsdag gesloten vanwege de inbraak. De politie doet onderzoek in het museum en zoekt getuigen van de inbraak. Mensen die tussen 2.30 uur en 3.15 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van het Eyewitness Museum aan Maastricherlaan 45 in Beek, wordt gevraagd zich te melden. Dit kan via 0900-8844, bij vermelding van registratienummer 2020122899.

Foto van pop bij ingang: Eyewitness Museum