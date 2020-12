In een moment van onoplettendheid raakte Bart zwaargewond door carbid: 'Een vonkje is genoeg'

Met vuurwerk zijn er ieder jaar slachtoffers die vertellen wat het geknal bijvoorbeeld met hun ledematen of ogen heeft gedaan. Nu carbid schieten het nieuwe vuurwerk is geworden voor sommige mensen, richten de campagnes zich vooral op die groep. Met ervaringsdeskundigen bij wie het vreselijk is misgegaan.

Toen dit jaar bekend werd gemaakt dat er een vuurwerkverbod aan zat te komen, kwam er een run op carbid. Carbidschieten is namelijk niet verboden, en voor veel mensen is het een goed alternatief voor een paar flinken knallen. Ondanks dat het carbidschieten niet is opgenomen in het vuurwerkverbod hebben sommige gemeenten er wel voor gekozen om het te verbieden vanwege de veiligheid. Verschillende gemeentes zijn bang dat onervaren gebruikers in de weer gaan met carbid.

‘Een moment van onoplettendheid’

Iemand die kan vertellen dat je op moet passen met carbid is Bart van der Kolk. Bart is een ervaren carbidschieter, hij steekt al 15 jaar veilig carbid af. Nooit ging het fout totdat het noodlot toesloeg op oudejaarsdag 2017.

In een moment van onoplettendheid raakt hij zwaargewond aan zijn gezicht. Over zijn hele gezicht had hij brandwonden, hij werd met spoed overgebracht naar het brandwonden centrum. Vervolgens moest hij meerdere operatie ondergaan om zijn gezicht te redden. ”Ze hebben een stuk huid van mijn arm gehaald om dat te gebruiken voor de operatie”, vertelt Bart. ”Dat deden ze met een soort kaasschaaf”, legt hij verder uit. Met die stukken huid heeft de arts zijn oogleden en het gebied rondom zijn ogen kunnen herstellen.

Gezicht van het campagne

Nu is Bart het gezicht van een campagne om vooral niet gaan carbidschieten als je geen ervaring hebt. De campagne is opgezet door een samenwerkingsverband van het Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen, Brandweer Drenthe en Stichting Carbidschieten Drenthe.

”Er is dit jaar extra belangstelling voor carbidschieten, wij als professionals zeggen dan: ‘blijf er nog heel even van af, als je dit voor het eerst wil gaan doen”’, legt John Schoonheim van Carbidschieten Drenthe uit. ”Als je met iemand meegaat hebt die het vaker heeft gedaan, is het natuurlijk wel goed te doen. Maar let altijd op als je gaat schieten.”