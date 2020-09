Noodgedwongen in een camper gaan wonen omdat je niet tegen kappersproducten kunt. Voor Pieter de Jong uit het Brabantse Waalwijk is het bittere noodzaak. Hij zegt allergisch te zijn voor de dampen van de kapsalon naast zijn huis.

Naast de woning waar hij met zijn gezin woont zit een kapsalon. En ook al woont Pieter in een vrijstaand huis ernaast, toch zegt hij doodziek te worden van de dampen. Hij krijgt dan moeilijk adem en moet medicijnen slikken om de ergste klachten te onderdrukken. “Het slaat op mijn hersenen, alsof je niet meer helder kan denken”, zegt Pieter tegen Hart van Nederland.

‘Het is echt zo’

Het probleem van Pieter zal voor velen te bizar voor woorden klinken en dat begrijpt de Waalwijker ook. “Ik snap dat mensen het niet geloven, maar toch is het zo.” Hij zegt tijdens de lockdown nergens last van te hebben gehad. “Toen ging de kapsalon na de coronacrisis weer open en binnen een dag waren we weer ziek.” Één en één is twee, vindt hij.

Pieter heeft zich ooit laten testen op allergieën en daar kwam volgens hem een hele waslijst uit. Maar toch wordt de kwaal niet erkend, meent hij. Hij voelt zich dan ook in de steek gelaten. “Iedere deur waarbij ik aanklop gaat dicht.”

Inmiddels woont hij al drie weken in een camper op een steenworp afstand van zijn huis. “Van buiten laat je een beetje blijken van: het valt wel mee. Maar van binnen ben ik kapot”, zegt hij erover. Tegen zijn kinderen zegt hij dat het goed komt. “Maar de vraag is: komt het wel goed?”

Naar de rechter

Om een einde aan zijn situatie te maken stapt Pieter naar de rechter. Opnieuw, want hij probeerde eerder al meerdere keren om op die manier de kapsalon tot sluiten te dwingen. Tevergeefs zo bleek keer op keer: de rechters gingen niet mee in zijn verhaal. Toch probeert hij het nu dus weer opnieuw. “Ik ga niet stoppen en ik kan niet stoppen. Ik moet doorgaan tot alles weer goed is.”

Roswitha Brands van kapsalon Djoy HairStyling laat in een schriftelijke reactie aan Hart van Nederland weten de situatie te betreuren. “Het kwetst ons zeer en ik wil mijn werk gewoon doen.” Ze wijst erop dat Pieter al meerdere procedures heeft verloren. “Dat geeft ons in ieder geval vertrouwen in de rechtsstaat.”