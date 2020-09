Impact corona grootst op grote steden: 'Ik hou mijn hart vast voor de ondernemers'

Grote winkelsteden als Maastricht, Zwolle en Enschede zijn het hardst getroffen door de coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van Locatus, dat de economische effecten op 2500 winkelgebieden in Nederland onderzocht.

Onder andere kledingwinkels en gebieden met veel toerisme en horeca hebben het zwaar. Maar: voorlopig zijn weinig winkels nog failliet gegaan en ook is er niet veel meer leegstand dan in 2019. Volgens het onderzoek zijn vijftig of zestig winkelgebieden zwaar getroffen en zijn klanten meer lokaal gaan kopen.

Lees ook: Horecaondernemers bezorgd over vervroegde horecasluiting: ‘De horeca gaat kapot’

Invloed op aankopen

Grootste oorzaken zijn dat mensen uit het buitenland niet meer komen. Maar ook thuiswerken heeft invloed op aankopen, zegt Gertjan Slob, directeur en onderzoeker van Locatus Nederland. “Normaliter gingen deze mensen tijdens hun pauze even een rondje lopen en kochten dan iets en ook na kantoortijd werd in de directe omgeving van het kantoor nog een boodschap gedaan. Nu het kantoorpersoneel veel thuis zit, heeft dat effect op winkelgebieden met veel kantoren.”

Hij vervolgt: “Centra in woonomgevingen profiteren juist, omdat de boodschap die eerder rondom het kantoor werd gedaan nu in de buurt van huis wordt gekocht.” Daarnaast zijn internet aankopen toegenomen en het gebruik van het OV afgenomen.

Maastricht zwaarst getroffen

Van alle winkelgebieden is het centrum van Maastricht het zwaarst getroffen door de coronacrisis, zo ziet ook Leontien Mees van Maastricht Marketing. Volgens haar komt het vooral omdat de grens met België dicht was en de stad daar veel klanten vandaan haalt. “We missen ook veel mensen die voor een lang weekeind komen logeren, we zijn bij uitstek een shopstad!”, zegt ze tegen Hart van Nederland.

Volgens Slob zullen de ondernemers het nog zwaarder krijgen. “Komend anderhalf jaar zullen wellicht zo’n 30.000 retailers, zowel winkels, horeca als diensten, hun winkel op de huidige plek sluiten”, zo voorspelt hij. Uiteindelijk zullen 5.000 panden daadwerkelijk leegkomen. En ook Mees ziet het somber in. “Wie heeft het niet zwaar? Ik las net de voorpagina van de krant en dacht: oh my god, daar gaan we weer. Ik hou mijn hart vast voor de ondernemers.”