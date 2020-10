Illegale radiopiraten kopen per ongeluk complete zender en zijn nu plots legaal

Vier vrienden die samen de radiopiraten Bende Oet Twente (BOT) vormen, hebben per ongeluk een legale radiozender gekocht. De jongens waren onlangs op zoek naar nieuwe apparatuur voor hun hobby. Toen ze deze ietwat verouderde apparatuur hadden aangeschaft, bleek het uitzendfrequenties te hebben.

“Ja we schrokken ons kapot. Normaal draaien we plaatjes met een biertje erbij. Maar toen hadden we ineens een zender met een programmering, weerbericht en nieuws erbij! De eerste eigenaar, Harrie Hoesstee, raakte op leeftijd en die heeft hem toen verkocht. Die tweede eigenaar liet het maar een beetje verwateren”, vertelt Jeffrey Endeman van BOT.

Door met twee zenders

Nu de mannen een radiozender hebben die legaal is, betekent dat ze officieel geen radiopiraat meer zijn. Toch willen ze ook met BOT door. “Met hetzelfde team, maar twee verschillende zenders. Blijft een kick, gezelschap onder elkaar. Ons kent ons. Voor de meesten is het een hobby vanuit vroeger.”