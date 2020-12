Illegaal feestje in Tiel beëindigd door politie, vluchtpoging op scooter mislukt

Een feestje in een café in Tiel duurde woensdagnacht niet lang: de politie maakte er abrupt een einde aan na melding van forse geluidsoverlast. Negen feestende mensen werden op de bon geslingerd.

Wijkagenten van Neder Betuwe werden woensdagnacht gealarmeerd omdat er een feestje zou zijn in een horecagelegenheid. “Wat we daar hoorden en zagen was absoluut niet volgens de Tijdelijke Wet Covid,” schrijft wijkagent Gerrit Langerak op Instagram.

Vluchten op scooter

Alle negen mensen die aanwezig waren, werden door de agenten bekeurd. Onder hen was ook de eigenaar van het café. Eén man was het niet eens met de boete. Hij dacht er mooi vanaf te zijn door te vluchten op zijn scooter, maar daar stak de politie al snel een stokje voor.

“Hij zit nu op de bekende blaren”, schrijft Langerak. “Veel te veel alcohol gedronken. Zijn rijbewijs kon niet worden ingevorderd, hij had namelijk geen rijbewijs.”