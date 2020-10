Politie maakt einde aan illegaal feest na anonieme tip: 20 jongeren op de bon

Op een aantal plaatsen in Nederland heeft de politie een einde gemaakt aan illegale feesten waarop vooral jongeren waren afgekomen. In onder meer Rotterdam en het Gelderse Angerlo kwamen liep het vrijdag uit de hand. Op de illegale feestjes kwamen veel meer mensen samen dan is toegestaan volgens de huidige coronamaatregelen.

Agenten maakten vrijdagavond, na een tip via Meld Misdaad Anoniem, een einde aan een illegaal feest in Angerlo bij Zevenaar. De ongeveer twintig jongeren op het feest hebben een boete gekregen. “We hebben weten te voorkomen dat het een groter feest werd en zullen de locatie de komende uren in de gaten blijven houden.” Om welke locatie het precies gaat, zegt de politie niet.

In Dordrecht kregen 19 jongeren een bon die waren samengekomen bij een skatebaan onder de Zwijndrechtse brug. Ze maakten zich volgens de politie schuldig aan samenscholing, het drinken van alcohol op straat en wildplassen.

Illegale feesten

De laatste tijd is de politie vanwege het coronavirus extra alert op illegale feesten en andere activiteiten waarbij veel mensen samenkomen. De meeste besmettingen vinden plaats op feestjes en familiebijeenkomsten. Het aantal bezoekers dat we thuis (binnen en buiten) mogen ontvangen is daarom teruggebracht tot drie personen per dag, kinderen onder de 13 jaar niet meegerekend.

Woensdag nog bekeurde de politie in Rotterdam elf mannen en vrouwen tussen de 20 en 22 jaar, die zich niets aantrokken van de coronamaatregelen. Ze waren aan het feesten in een huis aan het Achterharingvliet. Buren hadden geklaagd over luide muziek. De geluidsinstallatie is meegenomen omdat agenten op hetzelfde adres eerder in de week ook al hadden moeten ingrijpen vanwege geluidsoverlast.

ANP