Illegaal feest gaat niet door na metersdiepe val in Limburgse mergelgroeve

Een illegaal feest in Berg en Terblijt is voor één bezoeker slecht afgelopen na een val van 10 tot 15 meter. Dat melden de wijkagenten van Gulpen-Wittem via Facebook. De feestganger viel naar beneden in de Limburgse Bronsdaelgroeve.

Het slachtoffer zou als eerste over een hek zijn geklommen en naar beneden zijn gevallen. Volgens de politie was een groep mannen in het gevaarlijke gebied vanwege een illegaal feest. Het was nog niet begonnen en is ook niet meer doorgegaan. De politie heeft apparatuur in beslag genomen om te voorkomen dat alsnog gefeest zou worden op een andere plek. Niemand werd aangehouden. Ook deelde de politie geen boetes uit.

Organisatie

Volgens dagblad de Limburger is het slachtoffer een van de organisatoren van het feest en was hij met vier andere mannen bezig met de voorbereidingen. Hoe ernstig hij eraan toe is, is niet duidelijk.