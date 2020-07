Illegaal feest met honderd mensen afgebroken in Leeuwarden

Een illegaal feest met zo’n honderd aanwezigen is vrijdagnacht door de politie afgebroken. Het feest vond plaats in een parkje aan de rand van Leeuwarden en was compleet met DJ booth en bar.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 01:30 uur verschillende meldingen van een mogelijk feest in de Froskepolle, een eilandje aan de rand van een bedrijventerrein in Leeuwarden. Na enig onderzoek bleek het feest niet op het eiland, maar in een parkje langs de Noarder Stienplaat te zijn.

Compleet feest

In dat parkje was een feest met zo’n honderd aanwezigen gaande. Er draaide een dj in een complete DJ booth en er was een heuse bar ingericht. Uiteindelijk heeft de organisator het feest beëindigd en de gemaakte rotzooi opgeruimd.