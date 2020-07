Vlag uit bij vegetarisch Nederland: Ikea komt met plantaardige balletjes

Sommige mensen komen vooral bij Ikea vanwege de Zweedse gehaktballetjes. En vanaf 1 augustus hoeven vegetariërs niet meer op de MÖRBYLÅNGA te bijten: ook voor hen zijn er dan balletjes beschikbaar.

In het kader van ‘krimp de ecologische voetafdruk’ introduceert de meubelgigant plantaardige gehaktballetjes van erwteneiwit, haver, aardappel, ui en appel. Er worden wereldwijd maar liefst een miljard vleesballetjes verkocht waardoor de keten een flinke ecologische voetafdruk achterlaat. De vegetarische balletjes laten een veel kleiner voetafdrukje achter: die is slechts 4 procent vergeleken met die van het vleesballetje.

Veggiedog

Ikea had al een plantaardig softijsje en een veggiedog in het assortiment, maar wat hen betreft kan daar meer bij. Het streven is dat een kwart van het voedselaanbod eind 2020 uit plantaardige producten bestaat.

Ook leuk: de vegetarische balletjes worden net als de gewone balletjes geserveerd met groente, aardappelpuree of frietjes, vossenbessenjam en roomsaus, maar zijn goedkoper dan de vleesballen.