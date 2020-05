Ikea-klanten lopen brandwonden op bij ontsmetten handen

Klanten van de Ikea in Haarlem hebben we afgelopen weekend eerstegraads brandwonden opgelopen toen ze hun handen dachten te ontsmetten met een fles desinfecterende gel die bij de ingang van de winkel stond.

De fles bleek door een schoonmaakster echter per ongeluk verkeerd te zijn bijgevuld met riool- en gootsteenontstopper. Daardoor kregen klanten last van brandende handen. Alle slachtoffers zijn opgevangen in het bedrijfsrestaurant. Twee klanten raakten ernstig gewond. Zij liepen eerstegraads brandwonden op en kregen open wonden en dikke handen door de bijtende vloeistof.

Telefonisch excuus

De man en de vrouw kunnen voorlopig niet aan werk en mogen de komende tijd niets meer op hun handen smeren. Het stel heeft een letselschadekantoor in de arm genomen dat het woonwarenhuis aansprakelijk stelt voor de verwondingen. Daarnaast worden andere gedupeerden opgeroepen zich bij het kantoor te melden. Ikea zegt al wel telefonisch excuses te hebben aangeboden.