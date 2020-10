'Jos B. verzon zijn verklaring, hij kon Nicky onmogelijk hebben zien liggen'

Waar het Openbaar Ministerie aangeeft geen nieuw onderzoek te doen naar aanleiding van de verklaring van Jos B. in de zaak Nicky Verstappen, wilde oud-rechercheur Frank Peters dat wél doen. Hij volgt de rechtszaak met veel belangstelling en wilde met eigen ogen zien hoe het zit. Zijn conclusie: Jos B. verzon zijn verklaring over het vinden van Nicky.

“Ik ben teruggegaan naar de plek. Je ziet meteen dat er eigenlijk maar één boom is die in aanmerking kan komen om de dikke boom uit de verklaring van B. te kunnen zijn, waar hij zegt dat hij een kleine boodschap heeft gedaan. Voor de rest zijn er eigenlijk alleen maar dunne bomen”, aldus Peters.

De gepensioneerde rechercheur was niet alleen op die plek. Hij werd begroet door oud-collega’s die met meetlinten bossages aan het opmeten waren.

B. kon Nicky niet zien

“Als je vanaf die dikke boom kijkt naar de plek waar Nicky gevonden is, zie je een strook bos. Daar waren rechercheurs met meetlinten aan het kijken hoe breed die strook is”, vertelt Peters. Hij vertelt dat er ook in 1998 al een strook groen was. “Die is wel in de loop der jaren breder geworden. Die strook verhindert dat de vindplaats van Nicky te zien is. Bovendien stond er ook nog graan destijds. En dat betekent dat je de plek waar Nicky op de grond lag, niet kon zien. Hij heeft die plek in geen 100 jaar kunnen zien, tenzij hij in een boogje kon kijken.” Peters is er dus van overtuigd dat Jos B zijn verhaal heeft verzonnen.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat zij geen opdracht heeft gegeven voor nieuw onderzoek ter plaatse. “We hebben gehoord dat getuigen gezien hebben dat er mensen met meetlinten gezien zijn. Wij weten niets van onderzoek ter plaatse. Dit waren geen mensen van ons.” Wel voegt het OM maandag beeldmateriaal en foto’s toe aan het dossier. Dat gaat dan om materiaal dat al eerder is gemaakt op die plek en de omgeving.

Maandag zal Frank Peters er opnieuw bij zijn om de rechtszaak volgen. Hij is erg geïnteresseerd in de zaak, hoewel hij nooit bij het onderzoek betrokken is geweest. Wel waren hij en verdachte Jos B. ooit lid van dezelfde scoutingclub. Toen heeft hij B. ook een keer gesproken.

Iets met kinderen gehad

Door zijn beroep als agent kwam hem in 2001, drie jaar na de dood van Nicky, ten gehore dat B. “in ieder geval in het verleden iets met kinderen heeft gehad”. Peters móest iets doen, maar zat in een lastig parket, omdat hij de informatie als agent had gekregen en dat niet zomaar mocht doorspelen aan de scoutingleiding. Daarom sprak hij B. zelf aan en wist hem te bewegen op een terras het hele verhaal aan hem te vertellen. Daarna verzocht hij Jos B. zijn lidmaatschap op te zeggen. En dat deed hij.