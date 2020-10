Gemeente verjaagt beroemde ijscoman Moes uit de binnenstad van Den Haag

Hij is een begrip in Den Haag en ver daarbuiten. Vele ministers en zelfs koningin Máxima bestelden ooit een paar bolletjes bij hem: ijscoman Moes Pekdemir. Al 45 jaar lang rijdt hij met zijn historische wagens door de binnenstad, geholpen door zijn echtgenote Marian en zoon Martijn.

Maar juist die zeventig jaar oude ijskarren dreigen nu de ondergang te worden. Het Haagse college is namelijk van plan om per 1 december een milieuzone in te stellen en dan komen de vier vervuilende ijswagens, voorzien van een tweetaktmotor, er niet meer in. Moes is verbijsterd en begrijpt niet dat hij na bijna een halve eeuw op zo’n harteloze wijze ijskoud aan de kant wordt gezet.

‘Moes hoort bij Den Haag’

In Den Haag gaat het nieuws inmiddels als een lopend vuurtje rond. Raadslid Ralf Sluijs (Hart voor Den Haag/Groep De Mos) en gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) trekken zich het lot van de ijscoman aan en gaan kijken of er een uitzondering of een ontheffing kan worden geregeld voor de populaire ijscoman. “Moes hoort bij Den Haag en dat moet zo blijven.”