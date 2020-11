Helft Nederlanders is niet bang voor hackers bij Tweede Kamerverkiezingen

Experts luiden maandag de noodklok: hackers zouden de uitslag van de aankomende Tweede Kamerverkiezingen kunnen manipuleren. Toch denkt een meerderheid van de Nederlanders dat het niet zo’n vaart zal lopen, blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel.

Een groep hoogleraren cybersecurity, cyberspecialisten en ethisch hackers waarschuwen bij Shownieuws dat de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de stembusgang in het geding is omdat dat de verkiezingsuitslag blind wordt toevertrouwd aan optelsoftware en er achteraf geen onafhankelijke controle wordt gedaan.

Buitenlandse inlichtingendiensten zoals de Russische, Chinese én Amerikaanse zijn in staat om in te breken op computers van Nederlandse gemeenten, stellen de experts. Omdat niet onafhankelijk gecontroleerd wordt of de software is gehackt, kunnen zij zo ongezien de verkiezingsuitslag manipuleren.

Lees ook: Cyberexperts luiden noodklok: uitslag Tweede Kamerverkiezingen kwetsbaar voor hackers

Snelle of betrouwbare uitslag?

Zijn Nederlanders daar ook bang voor? Niet bepaald, zo blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 2.500 mensen. Iets meer dan de helft van de deelnemers (53 procent) heeft die vrees niet en vertrouwt de uitslag die tijdens de verkiezingsnacht bekend wordt. Ruim een derde van de ondervraagden zegt zich wel zorgen te maken.

Volgens de cyberspecialisten zouden alle stemmen niet alleen door software maar ook handmatig bij elkaar opgeteld moeten worden om er zo zeker van te zijn dat er geen inmenging van buitenaf is geweest. Dit betekent waarschijnlijk wel dat de verkiezingsuitslag iets langer op zich zal laten wachten.

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders heeft daar geen moeite mee, zo blijkt. Bijna negen op de tien deelnemers willen liever een uitslag die iets later bekend is, maar honderd procent betrouwbaar is. Negen procent geeft de voorkeur aan een snelle uitslag waarbij computers gebruikt worden voor het optellen van de stemmen.

Lees ook: Coronamaatregelen ook bij Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar

Angst voor stemcomputers

Het is niet voor het eerst dat er zorgen zijn over hackers die verkiezingen kunnen manipuleren. Ruim tien jaar geleden werden de stemcomputers aan de kant gezet omdat bleek dat de apparaten gehackt en afgeluisterd konden worden. Sindsdien stemmen we weer als vanouds, dus met het rode potlood en papieren stembiljetten.

Ongeveer de helft van de mensen vindt dat nog altijd de juiste beslissing. 48 procent van de ondervraagden zegt namelijk bang te zijn voor de risico’s van computers in het stemproces. 36 procent is voor de terugkeer van stemcomputers. Een op de zes deelnemers heeft geen mening of weet het niet.

Het Hart van Nederland-panel is het opiniepanel van Hart van Nederland. Het panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.