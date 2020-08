Vorig jaar zijn er ongeveer 450.000 cv-ketels verkocht, bijna 5 procent meer dan een jaar eerder. Vreest Nederlanders misschien voor de kosten van een aardgasvrij huis? Jazeker, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel onder ruim 4.000 mensen.

Het kabinet wil dat alle woningen en gebouwen in ons land in 2050 zonder aardgas worden verwarmd, omdat dat duurzamer is. Maar dat wordt nog een knap lastige opgave, zo blijkt in de woensdag gepubliceerde Gasmonitor, een jaarlijks onderzoek naar de aanschaf van warmtetechnieken.

Aardgasvrij? ‘Waanzin’

“De cijfers laten zien dat het niet vanzelf goed komt met de overstap naar aardgasvrij wonen”, aldus Rob van Tilburg van Natuur & Milieu, de organisatie achter het rapport. “Wie nu een hr-ketel aanschaft, heeft de komende vijftien jaar nog aardgas nodig. Die ketels blijven de warmtemarkt domineren, alternatieve technieken winnen slechts mondjesmaat terrein.”

Dat veel Nederlanders niet zitten te wachten op een huis zonder gasaansluiting komt ook duidelijk naar voren in het onderzoek van het Hart van Nederland-panel. 42 procent van de panelleden noemt het plan van een aardgasvrije toekomst waanzin en wil dat het zo snel mogelijk wordt teruggedraaid.

Overheidssubsidie?

Een kleine groep van slechts 6 procent ziet aardgasvrij wonen wél zitten. Maar wat vindt de rest van de Nederlanders dan? Die twijfelen nog vooral, blijkt uit de rondgang. Op zich wil bijna de helft van de ondervraagden best van het gas af, maar alleen als de overheid fors bijspringt in de kosten.

En zelfs dan zijn er nog grote zorgen over de kosten van het ‘gasvrij’ maken van huizen. Maar liefst acht op de tien Nederlanders verwacht in financiële problemen komen als zij dit – deels – uit eigen zak moeten betalen. “Alles word duurzaam, is natuurlijk goed. Maar het moet wel betaalbaar blijven”, vat een deelnemer het sentiment samen.

‘Lekker Europees!’

“Wij moeten dus straks een nieuwe ketel”, zegt een ander panellid. “Wij kunnen ook niet van het gas los, behalve als we vloerverwarming nemen en dan een pomp moeten aanschaffen. Hier hebben we geen geld voor, want we hebben al zonnepanelen en een pelletkachel op cv aangeschaft. Nog meer geld in deze kwestie stoppen kunnen wij niet meer!”

Toch zijn er ook mensen die liever niet zien dat de overheid (een deel van) de kosten voor haar rekening neemt. Het feit dat mensen in Duitsland subsidie krijgen als ze juist overstappen naar aardgas, vinden velen niet uit te leggen. “Belachelijk, Nederland van het gas af en de Duitsers krijgen subsidie als zij gas nemen. Lekker Europees”, stelt iemand verontwaardigd.

Het Hart van Nederland-panel bestaat op dit moment uit 35.000 leden. Per onderzoek wordt een deel van het panel uitgenodigd. Dat gebeurt op basis van de kenmerken van de deelnemers, zoals politieke voorkeur, geslacht, woonplaats, leeftijd. Alle onderzoeken vinden plaats onder begeleiding van opiniepeiler Maurice de Hond.