Husky's krijgen snuitjes om tegen blaffen terwijl baasjes naar het werk zijn

De eigenaren van vier husky’s in Zwijndrecht hebben een waarschuwing gekregen, omdat ze de dieren dagenlang met een snuitje om thuis lieten.¬†Buren hadden geklaagd over het geblaf en gehuil van de honden als de baasjes van huis waren. De baasjes besloten daarop hun honden een snuitje om te doen om hen daarmee het zwijgen op te leggen.

Een snuitje is een soort muilkorf die om de bek van een hond kan worden geschoven. De husky’s hadden fysiek veel last van de snuitjes. “Ze probeerden de snuitjes af te krijgen door tegen de bank aan te wrijven en konden ook niet eten of drinken”, vertelt een woordvoerder van de Dierenbescherming. “Honden regelen hun lichaamstemperatuur door te huigen. Dat kon nu ook niet.”

Eerste waarschuwing

De politie ging langs bij de woning, maar stond keer op keer voor een dichte deur. Toen de politie en een handhaver van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming maandag opnieuw langsgingen, waren de eigenaren wel thuis. De baasjes van de husky’s hebben toen een eerste waarschuwing gekregen en zullen de komende tijd streng in de gaten worden gehouden. “Als het dan nog steeds het geval is, volgen sancties.”

Bij een volgende overtreding kunnen de baasjes rekenen op een boete. Als ze daarna opnieuw worden betrapt op het omdoen van de snuitjes, kunnen de husky’s in beslag worden genomen.

N.a.v. een melding samen met @Pol_DWRotterdam deze hond aangetroffen. Deze snuitjes zijn niet bedoeld om geluidsoverlast te voorkomen als je van huis gaat. Drinken en hijgen was onmogelijk zo strak zat hij. De hond had duidelijk fysiek last van het snuitje. #dierenwelzijn #lid pic.twitter.com/FyYCrK0M0G — Linda_LID (@LindaLID1) November 2, 2020

