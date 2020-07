Het ‘explosief’ dat donderdagmiddag werd gevonden bij een rioolputje aan de Bartoklaan in Eindhoven, blijkt een speelgoedgranaat te zijn. Dat maakte de politie bekend.

Het speelgoed baarde veel opzien, de politie haalde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) erbij en zette de straat af. Zestien woningen werden voor de zekerheid ontruimd. De bewoners mochten weer terug toen duidelijk werd dat het om speelgoed ging.

De politie zegt ervan uit te gaan dat het speelgoedgranaatje zonder kwade bedoelingen is achtergebleven.

Er is geen sprake van een explosief op de #Bartoklaan: de EOD stelde vast dat het een speelgoedgranaat is. We gaan ervan uit dat deze zonder kwade bedoelingen is achter gebleven. Onderzoek is daarmee afgerond. De weg is weer vrij gegeven en de bewoners kunnen terug naar huis. pic.twitter.com/eCQqUdPCOs

