Matthijs krijgt lovende recensies voor zijn ijs met hotdog-smaak

Mensen die dol zijn op hotdogs van de Hema én op ijs kunnen in Leiden hun lol op. IJsmaker Matthijs Bollen bedacht zowaar een Hema-hotdog-ijsje en geloof het of niet: de IJs van Matthijs-klanten vinden het lekker!

Matthijs bedenkt elk jaar een ludiek ijsje en deze keer was ‘s lands favoriete hotdog aan de beurt. “Er zit natuurlijk worst in, in kleine stukjes gesneden, en brood en de bekende Hema-hotdog saus,” vertelt de ondernemer. “Die saus maakt hem wel, want daar zitten zoete smaken in als ananas en limoen. Lekker fris. En herkenbaar, want iedereen kent die saus.”

Nog niemand heeft het hotdog-ijs uitgespuugd, sterker nog: de recensies zijn lovend. “Ik heb klanten die speciaal naar Leiden komen om mijn ijs te proeven en ik heb nog niemand horen zeggen dat ze het vies vinden.”

Gratis Big Macs

Eerder bedacht de ijsmaker Big Mac-ijs, maar het moederbedrijf ‘wasn’t ‘loving it‘. “Over de hele wereld werden berichten over mijn ijs gedeeld en dat had de Mac dus gezien. Toen werd ik gesommeerd al mijn social media-posts daarover te verwijderen. Alleen ik, iedereen mocht het delen maar alleen ik móest het weghalen.” Maar volgens Matthijs vonden ze zijn ijsactie wel leuk, hij kreeg zelfs een hele stapel waardebonnen voor gratis Big Macs.

Aan de Hema vroeg hij keurig schriftelijk toestemming, twee keer zelfs, maar hij hoorde niets. “Dus heb ik het gewoon gedaan. Zwijgen is toestemmen!”