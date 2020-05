Horecaondernemers zijn vertrouwen kwijt: 'De regels zijn zo onduidelijk, ook voor de gasten'

Het ondernemersvertrouwen in Nederland is gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten. De coronacrisis zorgt in alle bedrijfstakken voor somberheid, meldt het CBS. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het tweede kwartaal uit op min 37,2. In het eerste kwartaal kwam de stemmingsindicator nog uit op een plus van 6,4.

Vooral in de horeca is het vertrouwen enorm laag. Ondernemers mogen vanaf 1 juni weer open, maar de regels maken het moeilijk voor ze. Zo ook voor Kees Lankhaar, eigenaar van restaurant Tante Pietje in Den Bosch. “Wij maken negentig procent kosten, maar kunnen het nooit terugverdienen. Anderhalve meter afstand houden binnen kan hier gewoon niet. Als er vier mensen komen eten, zit de tent vol.”

De regels die zijn opgesteld, zijn enorm streng en ingewikkeld, vinden Lankhaar en zijn collega’s. “Alles is onduidelijk, ook voor de gasten. De horeca gaat open en ineens komt er een heel spelregelboekje aan. Dat is er niet bij de supermarkt, of de bouwmarkt.”

Gesloten vanwege coronavirus

Om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan moesten horecagelegenheden, kappers en andere uitvoerders van contactberoepen de deuren noodgedwongen sluiten. Ook veel winkels bleven dicht. Tegelijkertijd verstoorden fabriekssluitingen ook veel productieprocessen.

Negatiever dan tijdens de crisis

Al die factoren bij elkaar maken dat ondernemers nog negatiever zijn dan op het hoogtepunt van de financiële crisis. Die zorgde in 2009 voor een voorlopig dieptepunt tot min 30 van het ondernemersvertrouwen. De daling van het vertrouwen tussen het eerste en tweede kwartaal van 2020 is ook de sterkste neergang ooit gemeten, meldt het CBS.