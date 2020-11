Horecaondernemer Marcel werkt zich het schompes om coronacrisis te overleven, krijgt boete van 'meelevende' boa

Marcel Komman, eigenaar van horecazaak Plein 32 aan het Willemsplein in Arnhem, is boos. Hij kreeg een boete van 95 euro voor foutparkeren omdat hij zijn auto, waarmee hij bestellingen aflevert, voor zijn zaak had gezet zodat hij snel heen en weer naar zijn klanten kan rijden. Daar leek de boa begrip voor te hebben, maar dat bleek maar schijn…

De ondernemer verzint van alles om het hoofd boven water te houden. Zo heeft hij spullen uit het restaurant verkocht voor een paar extra euro’s en sinds twee weken is hij aan het bezorgen geslagen. Omdat hij het terras voor zijn zaak toch niet kan gebruiken, staat daar de Plein 32-auto. Met de wagen voor de deur kan hij snel richting klanten en hoeft hij niet steeds van en naar de parkeergarage te rennen. Bovendien kost de parkeergarage in en uit rijden elke keer weer extra geld, geld dat de ondernemer niet kan missen.

Waarom niet eerst waarschuwen?

Een langslopende boa zag de auto op het terras en gaf in een gesprek daarover met Marcel en zijn vrouw aan “dat ze erg met de horeca meeleefde en begreep de situatie”. Wat fijn, dacht Marcel nog, een handhaver die begrijpt hoe moeilijk horecaondernemers het op dit moment hebben. Niet dus. “Op het moment dat mijn vrouw wegreed gaf ze mij alsnog de bekeuring in de handen.” Marcel trekt het boetekleed aan want de auto stond fout geparkeerd. Maar hij had verwacht dat de zo énorm meevoelende boa eerst een waarschuwing zou geven in plaats van meteen een boete uit te schrijven.

“Wet-technisch hebben zij gewoon gelijk, dat ontken ik ook absoluut niet”. zegt Marcel. “Maar als ze eerst zeggen dat ze begrip hebben en dan toch een boete geven… Dat gaat er bij mij niet in.” Een beetje meedenken met de ondernemer in deze barre tijden door bijvoorbeeld eerst een waarschuwing te geven, dat zou zeker nu toch op zijn plaats zijn?

Parkeerontheffing

Dat vindt Martijn van Butselaar, fractievolger van lokale partij Arnhem Centraal, absoluut wel. Hij wil een parkeerontheffing voor de ondernemers in de horeca. “Ik krijg horecaondernemers huilend aan de telefoon omdat ze het niet meer trekken. We hebben de gemeente gevraag om een tijdelijke vergunning af te geven aan horecaondernemers die erom vragen zodat ze kunnen parkeren bij hun zaak zodat ze in ieder geval hun gerechten kunnen bezorgen, want dat is in deze tijd heel belangrijk.”

Reactie gemeente

Daar voelt de gemeente vooralsnog niks voor, blijkt uit de schriftelijke reactie die Hart van Nederland ontving. “Een systeem van ontheffingen heeft niet onze voorkeur. De drukte in de binnenstad zou toenemen terwijl we dat juist willen voorkomen.”