'Horecabedrijven ontvangen eenmalige uitkering van 2.500 euro'

Nederlandse horecabedrijven krijgen eenmalig een uitkering vanwege de coronacrisis. Het gaat om 2.500 euro, meldt de NOS op basis van Haagse bronnen.

Deze maatregel is een onderdeel van aanpassingen in het derde steunpakket van het kabinet. Daarnaast komt er een uitbreiding van de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor bedrijven die geraakt zijn door de crisis.

Op dit moment komen sommige sectoren niet in aanmerking voor het steunpakket, zoals bijvoorbeeld toeleveranciers en transportbedrijven. Volgens de NOS zal het kabinet ook hen ondersteunen. Binnenkort komen alle bedrijven die meer dan 30 procent omzetverlies hebben in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze financiële bijdrage kan oplopen tot 90.000 euro en is bedoeld voor vaste lasten, zoals huur en energierekeningen.

Aanpassing steunpakket

De nieuwe regelingen zullen maandag worden gepresenteerd. Deze regeling is een aanpassing, het kabinet zal dus geen heel nieuw steunpakket presenteren. Het meest recente steunpakket loopt sinds 1 oktober en is volgens het kabinet bedoeld om ‘mee te veren’. Dit pakket moet ook nieuwe strengere coronabeperkingen moeten kunnen opvangen.