Horecabaas Dennis verkoopt zijn Harley Davidson om personeel te kunnen betalen

Het was zijn grote droom: een Harley Davidson kopen. Jarenlang heeft Dennis van den Berg er plezier van gehad en hij wil er ook nog helemaal niet vanaf, maar toch staat de motor nu te koop. Dennis heeft namelijk een nog grotere liefde: zijn restaurant. Nu de zaak door corona voor de tweede keer dicht moet, doet hij er alles aan om de boel overeind te houden.

Vijf jaar was hij alles aan het voorbereiden en vorig jaar november was het dan eindelijk zover: Dennis opende zijn restaurant in het centrum van Rotterdam. Een uniek concept, zo zegt hij zelf, want het thema is dertig jaar dancemuziek. “Een soort museum.”

Coronavirus

En toen kwam daar, enkele maanden later, het coronavirus. “Uiteindelijk bleek het niet het allerbeste moment om open te gaan”, weet Dennis inmiddels. In het voorjaar is de zaak drie maanden dicht geweest en sinds vorige week zijn ze wéér dicht. Allemaal om het coronavirus de kop in te drukken.

Zijn grote droom om een restaurant te runnen, bleek minder rooskleurig dan gehoopt. Toch kwam hij de eerste lockdown nog redelijk door, dankzij de steunregelingen van de overheid. Nu is dat anders. “We zijn al een week dicht en ik kan pas op 16 november de NOW-regeling aanvragen. En dan krijg ik het geld waarschijnlijk pas eind november.”

Net contracten verlengd

Daarom nam Dennis een rigoureus, maar weloverwogen besluit: zijn op maat gemaakt Harley Davidson Iron 883 gaat in de verkoop. Met het geld dat hij daarmee verdient, de vraagprijs ligt op 11.500 euro, kan Dennis toch zijn personeel betalen in afwachting van de overheidssteun.

Hij heeft acht personeelsleden in dienst. “Vier in de keuken en vier in de bediening. Echt goede mensen. Ik had zelfs een paar weken geleden een aantal contracten verlengd”, vertelt Dennis. “Juli, augustus en september hebben we echt goed gedraaid. Het had er alle schijn van dat het de goede kant op ging.”

‘Over tien jaar vijf Harleys’

Ondanks dat hij afscheid neemt van één van zijn twee grote liefdes, is Dennis er niet heel rouwig om. “Ik kan mijn personeel niet op salaris laten wachten. En als alles goed gaat kan ik over tien jaar misschien wel vijf Harleys kopen”, lacht hij.

Wie geïnteresseerd is in de motor moet die interesse snel kenbaar maken bij Dennis, want er heeft al iemand geïnformeerd naar de Harley. “Maar moet ik nog zien of dat wat wordt, hoor.”