De grote horeca-heropening, ondernemers zijn er ondanks beperkingen helemaal klaar voor

Maandag is het zover, dan mogen we eindelijk weer op het terras zitten. Ook mag je weer binnen zitten bij de horeca. Horecaondernemers door het hele land kunnen niet wachten totdat ze weer gasten mogen voorzien van een hapje of drankje. Zondag werden de laatste voorbereidingen getroffen om zo goed mogelijk af te trappen.

Om de anderhalve meter afstand te bewaren, breiden de meeste ondernemers hun zaak uit. Binnen of buiten. Maar uitbreiden was voor het kleinste restaurant van Nederland, KingDish in IJsselstein, geen optie. Sinds 2016 runnen Meerten Huisman en Hanneke Apon het ‘horecazaakje’ op slechts twintig vierkante meter.

Normaal gesproken zit het restaurant vol met ongeveer achttien mensen. Om de anderhalve meter aan te kunnen houden moet het stel dit flink inperken tot zes personen. En dat is gelukt. Mede-eigenaresse Apon is van mening dat iets niet altijd groot hoeft te zijn om succes te hebben. “Klein maar fijn!”

Lees ook: De terrassen gaan weer open! Aan deze regels moet je je houden



Terras in de hoogte

Iedere ondernemer in de horeca moest zich aanpassen aan de richtlijnen van het RIVM. De meesten breiden hun terras uit in de breedte. Dat lukte uitbater Arno Hendricks van het Venlose Café Restaurant Central niet, dus besloot hij de hoogte op te zoeken.

Samen met een andere lokale ondernemer zorgde hij voor een terras van twee verdiepingen. De tweede verdieping bestaat uit een podiumconstructie. “Het podium zou eigenlijk op het circuit van Zandvoort staan, maar dat ging natuurlijk niet door. Dus een win-winsituatie”, vertelt Hendricks.