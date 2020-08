Hoogeveen houdt plannen voor project X-feest in de gaten en treedt hard op tegen overlastgevende jongeren

De gemeente en politie treden hard op tegen jongeren die overlast veroorzaken in Hoogeveen. Deze week gingen in de Drentse plaats groepen onruststokers ‘s avonds de straat op. Voor vrijdagavond is een ‘Project X-feest’ aangekondigd. “We zijn op de hoogte van de plannen en zitten er bovenop. We bereiden ons voor op mogelijke nieuwe ongeregeldheden”, zegt burgemeester Loohuis tegen Hart van Nederland.

De politie moest deze week al twee keer ingrijpen toen tientallen jongeren in Hoogeveen de straat opgingen na oproepen op social media. Ze raceten met auto’s en scooters door woonwijken en hielden buurtbewoners uit hun slaap.

Dinsdag werden vier minderjarigen aangehouden voor het afsteken van vuurwerk en het beledigen van een agent.

‘Project X-feest in Hoogeveen’

Vanwege de onrust van afgelopen week, houdt de politie de plannen voor een Project X-feest op vrijdagavond scherp in de gaten. In verschillende Whatsappgroepen gingen posters rond met de aankondiging voor een groot feest in het centrum Hoogeveen.

Zo’n Project X-feest liep in 2012 in Haren in Groningen flink uit de hand toen duizenden jongeren daar de straat opgingen. De avond eindigde toen in plunderingen en rellen met de politie. Daarna circuleerden er vaker oproepen voor zulke feesten, maar liep het telkens met een sisser af.

Toch wordt deze aankondiging serieus genomen, zegt burgemeester Loohuis. “De gemeente blijft goed monitoren, gaat met jongeren en hun ouders in gesprek en doet samen met de politie wat nodig is. We doen wat nodig is om de onrust en overlast voor onze inwoners te stoppen.”