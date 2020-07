Hoofdredacteur van Gaykrant zit al week vast vanwege zedenmisdrijf

De hoofdredacteur van de Gaykrant is vorige week zondag opgepakt op verdenking van een zedenmisdrijf. Het Openbaar Ministerie kan maandag alleen bevestigen dat er een 44-jarige Amsterdammer wordt verdacht in de zaak.

Hans P. is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij veertien dagen blijft vastzitten. Justitie zegt dat hij verdacht wordt van een “zedengerelateerd delict”. Zijn advocaat wil inhoudelijk niet reageren.

‘Hakt er ontzettend in’

De Gaykrant maakte maandag bekend dat Hans P. afgelopen vrijdag zijn taken wegens “persoonlijke omstandigheden” heeft neergelegd. Adjunct-hoofdredacteur Paul Hofman volgt hem voorlopig op bij het online lhbti-platform. “De Gaykrant is Hans als oprichter en hoofdredacteur van de hernieuwde Gaykrant veel dank verschuldigd”, staat in de verklaring.

Hofman laat verder in een korte reactie aan het AD weten dat hij geen informatie heeft over de ernst van de aanklacht. Maar dit hakt er ontzettend in. Niet alleen bij mij, maar bij alle medewerkers van De Gaykrant.” Hij zegt door te gaan op de koers die door Hans P. is uitgezet bij de lhbti-site.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Gaykrant