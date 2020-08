Hondje doodgebeten door grote hond, vrouw achter rollator meegesleurd en gewond

Een tragisch ongeluk maandagochtend op de Groenelaan in Amstelveen. Daar werd een hondje doodgebeten door een groter exemplaar. Ook het baasje van de viervoeter raakte gewond.

De vrouw, die achter een rollator liep, liet haar hondje uit, toen zij plotseling werden opgeschrikt door een grotere hond. Deze viel het kleine hondje aan en trok hem mee. De vrouw achter de rollator kon geen weerstand bieden en kwam vervolgens lelijk ten val.

Ernstige bijtwonden

Het baasje van de grote hond probeerde in te grijpen, maar tevergeefs. Het kleine hondje liep zulke erge bijtwonden op, dat hij later overleed. De vrouw raakte gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie. Hoe het nu met haar gaat is niet bekend.

Tegen de grote hond is een muilkorfplicht aangevraagd bij de gemeente. Mogelijk wordt er ook nog aangifte gedaan.

Foto: Unsplash (hond op de foto is niet de hond uit het verhaal)