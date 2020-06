Honderden demonstraten zijn tot nu toe afgekomen op het Malieveld in Den Haag voor de demonstratie van de actiegroep BlackLivesMatter. Een verslaggever ter plaatse schat dat er zo’n duizend tot vijftienhonderd mensen aanwezig zijn.

Een gedeelte van de activisten staat op ruime afstand van elkaar en een gedeelte staat in een groep. Via een megafoon wordt omgeroepen om niet te dicht bij elkaar te gaan staan en wordt benadrukt dat gezondheid het belangrijkste is.

Genoeg afstand tussen demonstranten

Daarnaast is er politie aanwezig. De gemeente Den Haag verplaatste de demonstratie van de Koekamp naar het Malieveld zodat de actievoerders meer ruimte hebben en afstand kunnen houden.

Maandag kwamen duizenden mensen af op een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Het werd daar zo druk dat mensen niet voldoende afstand van elkaar konden houden.

Redactie / ANP