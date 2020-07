Honderden boeren hebben woensdagavond een spontaan feest georganiseerd in het Drentse Wijster. Bij het bedrijf van boer Henk Fikkert, waar eerder tientallen mensen werden opgepakt door de politie.

“Barbecueën en feestvieren” is het enige doel van het samenkomen, waar zeker honderden boeren en vrienden op afkwamen. Het was vooral de bedoeling om onder het genot van een biertje na te praten over de gebeurtenissen van de dag. “Triest dat kinderen werden opgepakt”, vertellen aanwezige boeren aan Hart van Nederland.

De politie houdt de barbecue in de gaten, maar komt vooralsnog niet in actie. “We gaan hier echter niet actief op handhaven, zolang het verder niet uit de hand loopt”, aldus een politiewoordvoerder.

Al sinds de vroege ochtend kwamen boeren in Drenthe in actie tegen de stikstofplannen van de het kabinet om minder eiwit in veevoer toe te staan. In Wijster werden tientallen actievoerders aangehouden omdat ze een afvalverwerkingsbedrijf hadden geblokkVs48g3q5WJykeerd met tractoren en auto’s. Demonstreren met landbouwvoertuigen is sinds maandag verboden in de provincie.

‘Als een razzia’

“Ik vond het niet best”, reageert een van de feestvierders ‘s avonds. “De boeren doen niets. Bij trammelant moet de politie ingrijpen. Maar als alles op z’n rolletjes gaat, dan moeten ze het zo laten.”

Het bedrijf van Henk Fikkert werd in de ochtend binnengevallen door politie, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Het was als een Duitse razzia”, aldus de melkveehouder. Alleen drie personen die zich verscholen op een hooizolder wisten te ontkomen aan de politie.

Boete van 390 euro

Als gevolg van de aanhoudingen riep actiegroep Farmers Defence Force aanhangers op om naar het politiebureau in Assen te komen. Voorman Mark van den Oever deelde berichten met ‘All4one’ en ‘Strijders, this is our finest moment’. De politie pakte in totaal 63 mensen op, waaronder kinderen

Aan het eind van de middag waren alle opgepakte boeren weer vrijgelaten, maar ze kunnen wel een boete van 390 euro verwachten. Onder de arrestanten waren ook zeven minderjarigen, de kinderen worden doorverwezen naar Bureau Halt.

