Twee honden vastgebonden en moederziel alleen achtergelaten in Schiedam

Daar stonden ze dan: Bella en Patrona. Moederziel alleen. Vastgebonden een paal bij een fietsenstalling in Schiedam. De twee American Bully’s waren aan hun lot over gelaten. Slechts vergezeld met een briefje waarop stond dat de twee bij elkaar moesten blijven.

Het Dierenopvangcentrum Vlaardingen heeft de honden opgevangen. Daar bleek al snel dat de twee verschillende medische klachten hebben. Het lijf van de 11-jarige Patrona zit onder de kale plekken. Het teefje heeft enorme hangtepels met mammatumoren, ontstoken ogen en veel te lange nagels. Haar lotgenoot Bella (9) is met een gewicht van 38 kilo ongeveer 8 kilo te zwaar. Beide honden blijken daarnaast veel tandsteen aan vooral hun bovengebit.

‘De arme moppies verdienen dit totaal niet’

“Kortom, van een goede verzorging kunnen we helaas niet spreken,” aldus het opvangcentrum, dat belooft goed voor de dieren te zullen zorgen. “De arme moppies verdienen deze dumping totaal niet. We gaan ze enorm vertroetelen, oplappen waar nodig en ook de ongetwijfeld flinke dierenartskosten betalen.”

Een bericht op Facebook leidde in no-time tot een stroom aan woedende reacties, maar ook reacties van mensen die hun steentje willen bijdragen in de kosten voor de zorg die nodig is om de twee honden weer gezond te krijgen. Het opvangcentrum deelde daarop haar rekeningnummer, waarop dierenliefhebbers een donatie kunnen storten voor Bella en Patrona.

Gegevens dumper bekend

Inmiddels zou ook bekend zijn wie de honden heeft achtergelaten. Het opvangcentrum hoopt dat de betreffende persoon contact opneemt om op een nette manier afstand te doen van de dieren. Gebeurt dat niet, dan worden zijn of haar gegevens doorgespeeld naar de dierenpolitie, aldus het opvangcentrum.

Lees ook: Wie dumpt er al wekenlang verminkte ganzen in Angerlo

Bella en Patrona gaan hoe dan ook een zonnige toekomst tegemoet. “Het zijn echt schatten van honden dus we gaan absoluut een geweldig thuis voor ze vinden, maar eerst maar even het medische gedeelte afwachten.”