Ministers: tientallen honden en katten in Nederland hadden corona

Enkele tientallen honden en katten in Nederland hebben sinds juli dit jaar corona gehad. Dat schrijven ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer, na onderzoek naar corona onder verschillende diersoorten.

Het zou gaan om ruim dertig katten en meer dan twintig honden. Ze zijn waarschijnlijk besmet geraakt door hun baasjes. Ook zijn er enkele dieren bij de dierenarts getest die voor zover bekend geen contact hadden met coronapati├źnten, maar wel antistoffen hadden. De aanwezigheid daarvan duidt op een eerdere besmetting. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat dieren mensen hebben besmet.

Knuffelen afgeraden

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld voor het omgaan met huisdieren tijdens een coronabesmetting. Zo wordt afgeraden te knuffelen met je huisdier als je klachten hebt. Het beste is om een niet-besmette persoon tijdelijk het dier te laten verzorgen.

Volg het laatste nieuws over het coronavirus in Nederland via ons liveblog.

Er is in de regio Uden/Gemert-Bakel ook gekeken of varkens besmet zijn geraakt, maar daarvoor waren geen aanwijzingen. In die regio raakten wel veel mensen besmet. Van hamsters, fretten en konijnen is al wel bekend dat ze corona kunnen krijgen.

Het gaat om de tussentijdse resultaten van een onderzoek dat tot medio mei 2021 loopt.

