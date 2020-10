Politie schiet agressieve honden dood bij aanhouding in Almere

Bij een arrestatie in Almere is zondagavond laat een agent aangevallen door twee agressieve honden. De dieren zijn daarop door de politie neergeschoten en overleefden dat niet.

Agenten waren rond 23.00 uur naar de Mahoniestraat gegaan om een 33-jarige man aan te houden voor een mishandeling. Toen ze de verdachte probeerden aan te houden vielen twee agressieve honden een van de politiemensen aan. Ook een politiehond werd gegrepen.

Hierdoor zag een agent zich genoodzaakt om op de agressieve dieren te schieten. Één hond stierf ter plekke, de ander werd naar dierenziekenhuis gebracht, waar het later op maandag alsnog is overleden. De verdachte kon uiteindelijk alsnog worden opgepakt. De politie onderzoekt of hij de honden bewust op de agenten heeft afgestuurd.