Hond vastgebonden aan paal en in brandende zon achtergelaten

In de buurt van het Gelderse Alverna is zondag een hond gevonden die was vastgebonden aan een paal. Wie dat heeft gedaan is niet bekend, de dierenambulance en politie zijn op zoek naar de dader. Dierenambulance Maasland heeft aangifte gedaan.

Het gaat om een grijs mastiff-mannetje dat flink had te lijden onder de brandende zon. De hond werd gevonden ter hoogte van de Gasthuisbergweg in Alverna. Het dier had een brede bruine halsband om en was vastgebonden aan een houten paaltje met prikkeldraad.

Lees ook: Gedrogeerde hond vastgebonden aan boom in plantsoen Enschede

“De hond is naar een veilige plek gebracht waar hij kan bij komen”, schrijft de dierenambulance op Facebook. Of de hond helemaal zal herstellen is niet duidelijk. De mastiff zal voorlopig worden opgevangen en verzorgd. “Hij zal na een wettelijke bewaarperiode eventueel vrijkomen voor adoptie”, zo zegt de dierenambulance.

Getuigenoproep

Omdat het nog niet bekend is wie de hond in de zon heeft achtergelaten, doet de dierenambulance een oproep aan iedereen die iets heeft gezien om contact op te nemen met de Dierenbescherming. Dat kan via 144. Bellen met de lokale politie kan ook.