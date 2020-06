De politie is een intern onderzoek gestart na een ernstige mishandeling van een hond in het Gelderse Duiven. De viervoeter werd begin februari tijdens een politie-inval door een arrestatieteam zes keer getaserd. Ook zou de hond zijn gemarteld door een arrestatieteam. “Hier komt niemand mee weg”, aldus eigenares Vivienne Wolf.

De Arnhemse advocaat van de familie van de hond Machteld Roethof bracht de kwestie dinsdag naar buiten. Zij heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om de rijksrecherche opdracht te geven voor een onderzoek.

Stroomstootwapen op Tommy

Een arrestatieteam van de politie wilde in februari bij een woning in Duiven de partner van de eigenares van de hond aanhouden. De man zou gewapend zijn en zou iemand hebben bedreigd. Toen er iemand naar buiten kwam met de hond aan de lijn, moest die op last van de politie aan een boom worden vastgebonden. Op beelden van een bewakingscamera is te zien dat een agent daarna een stroomstootwapen afvuurt op de vastgebonden hond, die neervalt.

Daarna zijn er steeds agenten bij de hond, maar op de beelden is niet heel duidelijk te zien wat er gebeurt. Remmert Heuff, hoofd van de Dienst Speciale Interventies van de politie, zegt hierover dat onderzoek het beeld compleet moet maken. “Dan kan worden vastgesteld of het toegepaste geweld gerechtvaardigd was.”

Volgens advocaat Roethof was de politieactie het gevolg van een onjuiste melding. De verdachte man zou geen wapen maar een telefoon in zijn hand hebben gehad. Hij is die avond wel gearresteerd.

Afgebroken voortanden en gebroken kaak

Op beelden is te zien dat Tommy, nadat hij was neergevallen, door de politie wordt opgetild en in een politieauto wordt gelegd. De agenten brengen het dier naar de dierenarts. Daar werd duidelijk hoe ernstig de hond toegetakeld was.

De dierenarts moest vijf taserpijltjes verwijderen uit het lichaam van Tommy en een uit zijn oog. Het oog moest uiteindelijk ook verwijderd worden. Daarnaast had de hond brandwonden en behoorlijke beschadigingen aan zijn gebit. “Deze haaktand moet met zeer grote en brute kracht verwijderd zijn”, schrijft de dierenarts in zijn rapport.

Boos en verdrietig

Eigenares Vivienne Wolf laat aan Hart van Nederland weten dat ze blij is dat haar hond nog leeft. Wel is ze verdrietig en boos tegelijkertijd om wat er is gebeurd: “Ik heb hier geen woorden voor. Als je dit met een dier kan, dan hoor je niet bij de politie thuis”, zegt ze geëmotioneerd.

Ook haar dochter Chayenne is geschokt. “Ik vind het beestachtig. Ik snap niet hoe dit met een dier kunt doen. Dit gaat er bij mij niet in, en al helemaal niet door mensen die ons zouden moeten beschermen.”

Advocaat Machteld Roethof zegt tegen Hart van Nederland dat de politie met een verklaring moet komen en moet uitleggen wat er is gebeurd. “Waarom heeft het zo uit de hand kunnen lopen? Ik denk dat excuses op z’n plaats zijn”, aldus Roethof.

‘Pijnlijk en aangrijpend’

De beelden laten de politie niet onberoerd. Remmert Heuff laat weten dat wat er met hond Tommy is gebeurd ‘pijnlijk en aangrijpend’ is. “Ik begrijp dat dit vragen oproept. Die vragen heb ik zelf ook”, aldus Heuff. De politie heeft de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) gevraagd te onderzoeken wat er tijdens dit politieoptreden heeft plaatsgevonden.

“De politie draagt een grote verantwoordelijkheid als het gaat om het mogen gebruiken van geweld”, is te lezen in de reactie van de politie. “Uiteindelijk is de politie terughoudend met het toepassen van geweld en is het optreden er op gericht om zonder geweld resultaat te boeken.”

De dierenkliniek heeft de rekeningen naar de politie gestuurd, maar de politie heeft nog niet bevestigd dat ze het ook daadwerkelijk gaan betalen.