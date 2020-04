Hond neergestoken met mes in Kerkrade

In Kerkrade is vrijdagochtend een hond neergestoken met een mes. Dat gebeurde aan de Ursalastraat in de Limburgse stad.

De gewonde hond is met steekwonden afgevoerd door de dierenambulance. Volgens de politie heeft de viervoeter geen zware verwondingen, maar gaat om een oppervlakkige wond.

Aangifte

De politie heeft ter plekke een verdachte gehoord, maar deze is niet aangehouden. Er is wel een proces-verbaal opgemaakt. Het baasje van de hond heeft aangifte gedaan.

Gewonde hond in #Kerkrade is mee met dierenambulance. Geen zware verwondingen, een oppervlakkige wond. Verdachte is ter plekke gehoord en aangifte benadeelde is opgenomen. Er is niemand aangehouden. Politie maakt proces-verbaal op. — Politie Limburg (@PolLimburg) April 24, 2020

Beeld: Track’88