Hond Mazzel neemt de benen en heeft dringend medicijnen nodig: 'Het is nu echt kritiek'

De baasjes van hond Mazzel uit Ridderkerk zijn ten einde raad. Afgelopen zondag raakt hun viervoeter vermist en het beestje heeft dringend medicijnen nodig, anders redt ‘ie het niet.

Als baasje Caresse Lagerweij haar hond zondagavond nog even uitlaat bij de voordeur, schrikt Mazzel van andere honden. “Die honden wilden ruziemaken en Mazzel is heel schrikachtig.” Voordat Caresse het weet, is Mazzel spoorloos verdwenen.

Kritisch

Mazzel heeft de ziekte van Addison en heeft elke dag medicijnen nodig. De ziekte ontstaat door een ontsteking in de bijnieren. “Hij kan eigenlijk maar drie à vier dagen zonder zijn tabletten, dus het is nu echt kritiek”, zegt Caresse. Daarom wordt er al dagenlang van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat gezocht naar het huisdier.

“We zijn al op heel veel plekken geweest, we hebben geflyerd, spreken mensen aan. Maar allemaal nog zonder resultaat.”

Speurhonden

De baasjes van Mazzel krijgen hulp van Dogsearch Nederland, een vrijwilligersorganisatie die helpt zoeken naar vermiste dieren. Met getrainde speurhonden gaan ze de straat op om te zoeken naar sporen van de vermiste Mazzel. “Ze hebben al met vier verschillende honden gezocht. Die laten ze dan het kussen ruiken waar Mazzel altijd op ligt en vervolgens gaan ze zoeken.”

De honden vinden af en toe sporen, onder meer bij bedrijventerreinen in de buurt. Maar Mazzel wordt niet gevonden. “Misschien ligt hij ergens in een hoekje, of heeft iemand hem meegenomen. We weten het niet. Maar ik ben nu op zo’n punt dat ik gewoon wil weten waar ‘ie is, of hij nou leeft of niet meer leeft”, zegt Caresse.

Vastgebonden aan lantaarnpaal

Mazzel, een pointer van een jaar of zeven, komt oorspronkelijk uit Turkije. Caresse en haar man vinden hem daar vastgebonden aan een lantaarnpaal. Het beestje blijkt nog wel een baas te hebben. “We zijn naar de eigenaar gegaan en hebben gevraagd of hem misschien konden meenemen. Dat kon, de eigenaar vertelde zelfs dat hij de hond anders zelfs had afgeschoten.”

Later blijkt het beestje dus de ziekte van Addison te hebben. Het maakt Caresse en haar man niets uit; zij zijn helemaal verknocht aan het dier. Het doet ze dan ook veel pijn dat hij nu vermist is. Ze kunnen er amper van slapen. “Ja, dit is niet best. Maar je wilt toch doorgaan met zoeken.” Het stel heeft 500 euro uitgeloofd voor degene die Mazzel bij hen terugbrengt.