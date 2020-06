'Hond in hete auto kan al binnen 10 minuten sterven'

Ook vandaag wordt het circa dertig graden en dat is slecht nieuws voor honden. Je trouwe viervoeter even in de auto laten terwijl je even snel een boodschapje doet, kan het dier namelijk fataal worden.

Binnen tien minuten kan het al gebeurd zijn, vertelt Lisanne de Boer van de Dierenbescherming. “Als wij het warm hebben gaan we zweten, waardoor we onze lichaamstemperatuur onder controle houden. Maar dieren kunnen niet zweten. Honden bijvoorbeeld kunnen de hitte maar op twee manieren kwijtraken: door te hijgen en via hun voetzooltjes, maar dat zijn hele kleine oppervlaktes vergeleken met mensen, die hitte met hun hele lichaam kunnen reguleren.”

Stroperig bloed en orgaanuitval

Honden raken hun hitte dus niet effectief kwijt, waardoor hun bloed stroperig wordt en niet meer goed kan worden rondgepompt. Daardoor vallen vervolgens hun organen uit. “Als het net als vandaag rond de dertig graden is, wordt het in een auto binnen tien minuten veertig plus graden en dat is een temperatuur die voor honden fataal kan zijn.”

Veel mensen denken dat als ze de auto in de schaduw zetten en een raam opendoen, er niks aan het pootje is. Een misverstand, aldus Lisanne. “Ga bij jezelf maar na. Ik wachtte pas even in de auto omdat je wegens coronamaatregelen niet met zijn tweeën een supermarkt in mag. De auto stond in de schaduw en de ramen stonden open, maar al snel had ik het zo heet dat ik uitstapte en maar naast de auto ging wachten. Schaduw en open ramen maken bijna geen verschil, het wordt ongeveer net zo snel te heet.” Met voor honden dus fatale gevolgen.

Voorkom oververhitting bij honden

Om oververhitting bij honden voor te zijn, kun je op een aantal signalen letten, legt Lisanne uit. “Als een hond hijgt en sloom reageert, heeft hij of zij het te heet. Ook zullen zijn slijmvliezen rood worden, dus in de bek en bij de ogen.”

Als je denkt dat een in een auto achtergelaten hond gevaar loopt, bel dan de politie of 114. Om een hond af te koelen zet je het dier meteen in de schaduw en zorg je dat het dier kan drinken. Uit voorzorg is het ook handig om voor honden bestemde koelingsproducten ter beschikking te hebben, zoals een koeltehalsband of een koeltemat.

Maar het allerbelangrijkste is: laat je hond met warm weer nooit achter in de auto. Ook niet om even gauw een kleine boodschap te doen.

