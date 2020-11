Hond gereanimeerd bij flatbrand in Haarlem: 'Hij was compleet buiten kennis'

Bij een brand in een flatgebouw aan de Ierlandstraat in Haarlem is vanmiddag een hond gereanimeerd. De baasjes waren niet thuis en raakten dus niet gewond. Wel sloeg de brand over naar een bovenwoning, maar de bewoners waren op tijd uit hun woning.

De brand begon op een balkon en sloeg al snel over naar binnen. Daarna sloeg de brand ook over naar de woning van de bovenburen. “We zijn daarom meteen flink opgeschaald,” vertelt brandweerwoordvoerder Dick Kool. Toch kon niet voorkomen worden dat de woning flink beschadigd raakte.

Buiten kennis

Bij een zoektocht door het appartement werd de hond gevonden. “De hond was compleet buiten kennis, hij had het heel zwaar.” Brandweerlieden hebben de hond snel naar buiten gebracht en van zuurstof voorzien.

De reanimatie lijkt succesvol te zijn geweest, vertelt Kool. “Je moet er voorzichtig mee zijn, maar hij lijkt het te gaan halen. Hij stond weer op, en kwispelde weer.” De brandweer is blij de hond te hebben kunnen redden. “Dit soort goed nieuws kunnen we nu wel gebruiken.”

Foto: HFV Photo Services