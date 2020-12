Hond Aisa verdwijnt op mysterieuze wijze terwijl baasje boodschappen doet

Politie Roosendaal roept getuigen van een mogelijke hondenontvoering op zich te melden. Hond Aisa verdween tussen 17.40 uur en 17.50 uur, terwijl zijn baasje boodschappen deed bij de Jumbo aan de van Beethovenlaan.

Verdwenen

Aisa was met zijn riem vastgemaakt aan een paal naast de slijterij bij de Jumbo. Toen het baasje klaar was met boodschappen doen was de hond verdwenen. De politie hoopt dat een toevalliger voorbijganger iets heeft gezien. Aisa is één jaar oud en draagt een opvallend oranje tuigje.

Heeft u iets gezien rond deze tijd of herkent u de hond? Laat het de politie weten.