Het brutale homoseksuele pinguïnkoppel uit DierenPark Amersfoort heeft opnieuw toegeslagen. Vorig jaar stalen ze al een ei van een heterostel om uit te broeden. Dit jaar hebben ze zelfs een heel nest ingepikt van lesbische medebewoners.

“Nadat ze vorig jaar een ei hadden bemachtigd om op te broeden, lukte het hen dit jaar op een onbewaakt moment zelfs om een heel nest te kapen”, vertelt dierenverzorger Sander Drost. “Opvallend is dat het homostel op het nest van de lesbische pinguïns is gaan broeden. Wij wisten daarom al dat de eieren niet bevrucht zijn.”

‘Vastberaden stel’

Ondanks het feit dat er geen kuikens uit zullen komen, gaan de twee mannetjes heel zorgvuldig om met hun nieuwe aanwinst. “Beide vogels broeden op de eieren, om en om bewaken zij het nest”, vertelt Drost. “Het is een vastberaden stel.”

Pinguïns broeden meestal twee keer per jaar, dus het bestolen koppel zal binnenkort weer een nieuw nest maken en daar eieren in leggen. Drost heeft goede hoop dat het de homoseksuele pinguïns op een dag wel lukt. “Misschien zullen wij ooit een kuiken verwelkomen dat is uitgebroed door een homokoppel. Wie weet lukt het hen volgend jaar wel.”

Homoseksualiteit komt vaker voor bij pinguïns. De dieren zijn monogaam en kiezen altijd één vaste partner.

