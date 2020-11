Je geliefden levensecht toespreken na je dood? Het kan met een hologram!

Zelf je nabestaanden toespreken op je uitvaart, of op een ander moment na je dood. En dat levensecht. Het klinkt onmogelijk, maar sinds kort kan het door middel van een hologram.

Twee bedrijven zijn in ons land nu ongeveer een maand actief in het maken van deze hologrammen. Het idee? Je neemt een boodschap op en met de nieuwste technieken kun je jaren later als hologram tevoorschijn worden getoverd.

Lees ook: Politie bewijst laatste eer aan omgekomen agent Jeroen Leuwerink

Kippenvel

Het idee om een bedrijf te beginnen in het maken van levensechte hologrammen kwam voor eigenaar Marnix Lock na een heftige ervaring. “Mijn vrouw was zwanger van ons derde kindje, maar die werd helaas met 26 weken levensloos geboren.”

De dood van hun kindje zorgde ervoor dat ze zelf gingen nadenken over wat zij achterlaten voor hun kinderen, mochten ze er niet meer zijn. Het antwoord kwam in de vorm van een hologram. “Mensen krijgen soms kippenvel bij het idee, of ze vinden het eng klinken”, legt mede-eigenaar André Smith uit.

Maar voor de meeste mensen blijkt de hologram een unieke manier om een boodschap achter te laten. Inmiddels heeft het bedrijf in hun korte bestaan al van vijftien klanten opnames gemaakt. “Het varieert van mensen die bijvoorbeeld terminaal ziek zijn tot ouders met jonge kinderen, die alvast iets willen vastleggen voor als ze er niet meer zijn.” De hologrammen worden geprojecteerd in een speciale box. Voor omstanders lijkt het alsof die persoon er echt staat.

Lees ook: Speciale herdenking met Allerzielen: ‘Mijn vader kreeg niet de uitvaart die hij verdiende’

Kosten

De hologrammen worden door het bedrijf standaard voor vijftig jaar opgeslagen. “Je kunt het laten opnemen in je uitvaartverzekering. Qua kosten begint het dan op 1,80 euro per maand. Maar je kunt het ook in één keer betalen voor 1.700 euro”, legt Smith uit.