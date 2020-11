In hoger beroep weer tot 15 jaar cel voor fatale roofmoord op Mien Graveland (86)

Het gerechtshof in Den Bosch heeft maandag in hoger beroep tot vijftien jaar cel opgelegd vanwege de fatale roofoverval bij de hoogbejaarde Mien Graveland in Helmond in augustus 2014. Schiedammer Rizwan V. kreeg de hoogste straf, omdat hij het dodelijke geweld gebruikte. De straf is gelijk aan de door de rechtbank opgelegde straf.

Zijn medeovervallers uit Nuenen kregen tien en acht jaar cel. Rizwan V. had in hoger beroep bekend dat hij wist dat de vrouw thuis was. Tot die tijd had hij altijd gezegd dat hij niet wist dat de vrouw thuis was en dat ze alleen van plan waren in te breken. Bij de overval deed hij zich voor als meteropnemer. Hij sloeg met een grote zaklamp tegen het hoofd van de vrouw en bond haar zwaargewond met tiewraps aan een tafelpoot vast. De vrouw overleed pas uren later en werd door haar zoon gevonden.

Lees ook: OM: ‘Straffen daders fatale roofoverval Mien Graveland te laag’

‘Hulpeloos aan lot overgelaten’

Medeovervaller Henk van D. kreeg twee jaar meer straf dan bij de rechtbank. Hij kwam pas de woning binnen nadat V. Graveland had neergeslagen. Hij hielp met haar vastbinden. Volgens het hof is “ze hulpeloos aan haar lot overgelaten’’. Jacky W. was de initiator van de roof, maar is tijdens de overval niet in de woning geweest. Hij bleef in de auto en hielp zijn mededaders vluchten. “Hij heeft nagelaten hulp in te roepen en zich niet bekommerd om het slachtoffer.’’

Lees ook: Tot 15 jaar cel voor fatale roof Mien Graveland

Justitie wilde hogere straffen

De rechtbank legde in november 2017 straffen op van vijftien, acht en zes jaar cel. Justitie heeft beide keren veel hogere straffen geëist. Dit keer was dat twintig, achttien en negen jaar cel. Dat vond het hof te veel.

In deze zaak stonden ook twee mannen uit Eindhoven terecht, omdat zij zouden hebben getipt om juist deze vrouw te overvallen. Net als bij de rechtbank werden zij echter vrijgesproken, omdat daar te weinig bewijs voor is.

ANP