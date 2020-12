Olifant Buba mag toch in Nederland blijven. Minister Carola Schouten (Landbouw en Natuur) gaat een oproep van de Kamer uitvoeren en opvang voor het voormalige circusdier regelen. Dat meldt haar ministerie. “Het is een last van je schouder na vijf jaar strijden voor het belang van die olifant.”

Kevin van Geet, woordvoerder van circus Freiwald, laat aan Hart van Nederland weten dat ze “enorm opgelucht zijn”. De Tweede Kamer stemde dinsdag met een ruime meerderheid voor een voorstel van de PVV om Buba in Nederland te laten blijven. Kamerlid Dion Graus (PVV) wilde een “Buba-waardig” verblijf in Nederland vinden waar ze “haar laatste jaren mag en kan genieten”.

Ook een voorstel van CDA-Kamerleden Maurits von Martels en Martijn van Helvert om Buba bij de circusfamilie te laten blijven, werd ruim gesteund. PVV-Partijleider Geert Wilders noemt het “het beste nieuws van de dag”. Buba is nu nog bij de circusfamilie.

Nieuw onderkomen

De olifant heeft een nieuw onderkomen nodig. Wilde dieren mogen niet meer optreden in een circus, maar de circusfamilie Freiwald, wil Buba toch graag in Nederland houden. Minister Carola Schouten (Natuur) overwoog eerst nog de olifant naar Frankrijk te sturen, naar de olifantenopvang Elephant Haven.

Keven van Geet: “Het is een heel fijn idee dat de Kamer zo unaniem heeft gestemd en het is fijn om te zien dat het land zo achter ons staat.” Van Geet laat weten dat Buba bij ze mag blijven, maar hoe dat eruit gaat zien is nog niet duidelijk. “We moeten kijken welke voorwaarden zitten aan de nieuwe ontheffing en hoe het financieel zit. Maar daar gaan we nu een plan voor uitwerken.”