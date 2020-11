Vakbond FNV en KLM gaan zondag opnieuw overleggen over de impasse rondom de voorwaarden die de overheid stelt voor het verstrekken van nieuwe leningen aan de luchtvaartmaatschappij. Dat liet een woordvoerder van FNV, die opkomt voor de belangen van cabine- en grondpersoneel, zondag weten.

Het gaat om een digitaal overleg. Wanneer dat precies begint, wilde de zegsman niet kwijt. Minister Wopke Hoekstra stelt harde eisen aan een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro. Hij wil dat personeel zich langer committeert aan het inleveren van loon, maar FNV en pilotenbond VNV weigeren vooralsnog. Andere bonden zijn wel akkoord gegaan.

Loonmatiging voor piloten

Hoekstra wil dat vliegers genoegen nemen met een loonmatiging tot 2025, als naar verwachting het steunpakket afloopt. In afspraken die begin oktober zijn gemaakt met KLM was overeengekomen dat piloten, maar ook het andere personeel, tot medio of eind 2022 aan arbeidsvoorwaarden in zouden leveren. Zaterdag zei Hoekstra dat KLM niet hoeft te rekenen op extra steun als bonden blijven weigeren in te stemmen.

Het moederbedrijf van KLM, Air France-KLM, wil niet reageren op de kwestie “zolang de onderhandelingen lopen”, liet een woordvoerder zondag weten.

Geen gesprek met pilotenvakbond

Hoekstra is niet van plan met de pilotenvakbond VNV in overleg te gaan over zijn eis dat al het KLM-personeel minder loon krijgt gedurende de periode van het steunpakket, tot en met 2025. VNV weigert zijn handtekening hieronder te zetten en schreef zondag een brief aan de minister, waarin de bond opnieuw vraagt om een gesprek met de minister.

Maar Hoekstra laat in een reactie weten dat “de bal nu ligt bij KLM en de bonden. Het kabinet heeft met de directie van KLM afspraken gemaakt en voert daar het gesprek mee”. Ook vakbond FNV, die het cabine- en grondpersoneel vertegenwoordigt, beraadt zich nog over de langere loonmatiging. Vijf andere bonden zijn wel akkoord gegaan.

ANP/Redactie