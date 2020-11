Veel mensen zitten in zak en as omdat ze door alle coronamaatregelen niet als vanouds kunnen gaan en staan waar ze willen. Voor de komende twee weken is er buitenshuis nog maar weinig te doen. Gelukspsycholoog Josje Smeets, expert in de zoektocht naar geluk, weet raad.

“Je moet zorgen dat de basis op orde is”, weet zij. “Veel naar buiten gaan, genoeg daglicht want daglicht zorgt ervoor dat je serotonine en endorfine aanmaakt in het brein en daar word je gelukkig van.” En ga vooral wat doen en blijf niet op de bank zitten balen. “Lichaamsbeweging is de enige manier om alle vier de gelukshormonen die het brein kent gelijktijdig vrij te laten. Die hormonen blijven maar liefst twaalf uur lang in je systeem”, vertelt ze. ”We hebben heel erg de behoefte om korte termijn geluk na te streven, zoals op de bank blijven liggen. Het ware geluk zit hem echter in op de korte termijn af en toe door de zure appel heen bijten (dus van die bank af te komen) en op de lange termijn geluk te ervaren.”

‘Brein is batterij dat opgeladen moet worden’

Vooral tijdens het thuiswerken is het van groot belang voor je algehele geluk om vooral pauzes te nemen. “Men vergeet dat je brein een soort batterij is die opgeladen moet worden. Mensen die geen pauzes nemen, verliezen 70 procent van hun productiviteit in de middaguren. Op de langere termijn kan het zelfs tot burn-out leiden.”

En kijk tijdens die pauzes niet steeds op je telefoon, want “Digital detoxen is belangrijk! Dat doet bijna niemand”. Wie dat wel hebben gedaan, zijn tweehonderd medewerkers van een bedrijf. Josje heeft nu maar liefst tweehonderd smartphones van dat bedrijf in haar huis liggen. “Die mensen gaan drie weken de digital detox in. Ze komen over het algemeen helemaal verkwikt terug.”

Vijf gouden tips

Josje geeft vijf praktische tips voor een gelukkig, stressvrij leven:

1. Stoppen met snoozen. Als je dat doet, dan is dat het eerste faalmoment van de dag. Zo voelt het brein het wel. Je zelfvertrouwen gaat omlaag. Motto: meteen je bed uitspringen als je wekker gaat. Maak het bed meteen even op. Hard ‘cut’: slaap is voorbij, de dag gaat beginnen! Je moet je brein opdracht geven om in de actiestand te raken.

2. Zorg dat je ochtendrituelen iedere dag ongeveer hetzelfde zijn. Dat vindt je brein heel prettig, je brein is een gewoontedier en anders wordt je brein chagrijnig. Dan krijg je een frissere blik, en begin je een stuk positiever aan de dag.

3. Voor thuiswerkers: je moet een duidelijke afscheiding maken tussen je werkplek en ontspanplek. Als is het maar een laken dat je over je werkplek hangt, zodat je brein weer een ‘hard cut’ krijgt dat de werkdag voorbij is.

4. Als je thuiswerkt, kleed je aan alsof je naar je werk gaat. Je brein, dat gewoontedier, is gewend aan bepaalde signalen waardoor het makkelijker in de werkstand komt en ook omgedraaid, makkelijk in de ontspannende stand. Hierdoor word je veel gelukkiger.

5. Sociale interactie is ook heel erg belangrijk. Ik zie dat vele mensen die heel somber zijn, geen zin meer hebben in online-borrels of andere online bijeenkomsten. Mensen denken: ‘ik ga wel lekker Netflix kijken’. Dat is funest. Je moet echt in contact blijven. Op het moment dat je live (offline) contact hebt met mensen, dan komt het knuffelhormoon (oxytocine) vrij. En dat komt zelfs al vrij na intensief oogcontact met iemand. Dat maakt dat je je verbonden voelt met andere mensen, je krijgt er een warm gevoel van.