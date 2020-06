Als hobbyfotograaf hoop je natuurlijk nèt op het juiste moment op de juiste plaats te zijn voor het perfecte plaatje. Brabander Andre Bonga kon maandagochtend dan ook zijn geluk niet op: hij spotte een wolf.

De hobbyfotograaf was deze Tweede Pinksterdag al vroeg onderweg vanuit Cromvoirt naar zijn woonplaats Den Bosch. Hij reed rond 07.45 uur stapvoets over de Deutersestraat langs natuurgebied de Moerputten, altijd op zoek naar mooie plaatjes.

Maar toen zag Andre iets wat hij nog niet eerder gezien had, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik keek over een pas gemaaid veld heen en daar stond-ie!” De hobbyfotograaf stond oog in oog met een wolf, het roofdier waar Nederland de laatste jaren maar niet over uitgepraat raakt.

‘Laat mij met rust’

De wolf stond op ongeveer 300 tot 400 meter van hem vandaan, schat Andre. “Hij had mij al veel eerder in de gaten en keek me gewoon aan.” Het dier bleek minder onder de indruk te zijn dan de Bosschenaar. “Na een kleine twee minuten ging hij liggen. Hij had zoiets van: doe je ding en laat mij met rust.”

Andre heeft tien minuten aan de kant gestaan, gewapend met een telelens van 600 millimeter. “Ik kon de wolf met alle gemak fotograferen.” Het leverde bijzondere plaatjes op: het mensenschuwe dier wordt in Nederland namelijk niet zo vaak op de gevoelige plaat vastgelegd.

Bekijk ook terug: Wolf in Vlijmen valt schapen aan in de wei

De fotograaf vindt het “toch wel indrukwekkend” om dit mee te mogen maken in zijn “buurt”, zegt hij tot slot. “De Moerputten is zowat mijn achtertuin!”

Beeld: Andre Bonga Photography