Het doden van nertsen wegens corona gaat verder

De ruiming van nertsenfokkerijen gaat zondag verder. De fokkerijen worden geruimd omdat er het coronavirus heerst. Hierdoor zijn tenminste twee mensen besmet geraakt met het virus.

Zaterdag werden op een bedrijf in Deurne al 1600 moederdieren met gemiddeld vijf jongen aan hun eind gebracht met koolmonoxide. Dat was het eerste bedrijf, er volgen er nog negen. Dat zijn grotere ondernemingen dan in Deurne.

Weinig oog voor dierenwelzijn

Dierenrechtenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren probeerden de actie afgelopen week door middel van een spoedzaak nog te voorkomen, maar de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) wees dat verzoek af. De dierenvrienden vinden dat er te weinig oog is voor het dierenwelzijn en dat de bedrijven geïsoleerd hadden moeten worden.

Lees ook: Zes nertsenbedrijven worden geruimd vanwege corona, stopregeling voor fokkers

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) begon met het bedrijf in Deurne, omdat men nog weinig ervaring heeft in het doden van nertsen.

ANP/Redactie