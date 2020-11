Herfstzonnetje zorgt voor extreme drukte in bosgebieden

Opnieuw enorme drukte vandaag in bosgebieden door het hele land. Door het mooie weer dit weekend gaan ondanks waarschuwingen mensen massaal op stap. Boswachters hebben er hun handen vol aan. Zelfs tot laat in de avond is het nog druk . Boswachter Roel van Ark van Staatsbosbeheer heeft mensen zelfs moeten wegsturen.

“In de Utrechtse bosgebieden is het erg druk”, laat Boswachter Roel van Ark zondag weten aan Hart van Nederland. “Eigenlijk is het op elke hotspot op dit moment extreem druk.” Om de drukte in goede banen te leiden is er ‘s middags besloten de parkeerplaatsen in het Utrechtse bosgebied af te sluiten.

Code rood

Het is inmiddels een bekend beeld: ‘s ochtend komen heel veel sporters en in het middaguur komen de gezinnen en andere wandelaars. Boswachter Roel: “Het gaat zelfs door tot laat in de avond. Gisteren hebben we twaalf mensen in de avond moeten wegsturen. Ja , op een gegeven moment is het gewoon klaar.”

Ook in de Brabantse bosgebieden is, net als gisteren, opnieuw code rood afgegeven, omdat het te druk is. Mensen kunnen dan geen afstand van elkaar houden. Op de Veluwe wordt met argusogen gekeken naar de drukte in het bos.

Extreem druk

Boswachter Ger Vervoerd van Staatsbosbeheer in Veluwe: “Het is extreem druk hier, gisteren ook al en vandaag weer. Op zich hartstikke leuk dat iedereen de natuur opzoekt, maar mensen houden geen afstand van elkaar. Ze steken de paden willekeurig over en de honden worden niet aangelijnd.

Tijdens de start van de herfstvakantie, een maand geleden, trokken ook al veel te veel mensen de natuur in. Sindsdien is het ieder weekend druk in de bekende recreatiegebieden. Ook de parkeerplaatsen zijn overvol en dit leidt weer tot problemen vanwege ruimtegebrek voor auto’s. Afstand houden lukt dan bijna niet.